Un uomo di 41 anni di San Cipriano d’Aversa è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto riportato, avrebbe minacciato la compagna e bruciato i vestiti del figlio. Le forze dell’ordine sono intervenute per eseguire l’arresto. La vicenda riguarda comportamenti violenti rivolti ai familiari dell’uomo.

Un 41enne di San Cipriano d’Aversa è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per precedenti reati contro il patrimonio e la persona. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 4 marzo, quando i carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa sono intervenuti dopo la denuncia presentata dalla compagna convivente. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 41enne, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, avrebbe minacciato e insultato la compagna, una donna di 40 anni. Durante l’episodio l’uomo avrebbe anche dato fuoco ad alcuni indumenti appartenenti al figlio minore convivente, aumentando il clima di tensione e paura all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Cipriano d’Aversa, minaccia la compagna e brucia vestiti del figlio: arrestato 41enne

