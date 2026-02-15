Il HC Castiglione affronta oggi il Forte dei Marmi al Casa Mora, una partita decisiva per evitare la retrocessione. La squadra di casa cerca i primi punti del girone di ritorno dopo una serie di sconfitte che hanno complicato la classifica. La sfida si gioca alle 18 e rappresenta un’occasione importante per migliorare la posizione in campionato.

HOCKEY A1 E’ sicuramente una partita chiave la diciannovesima giornata in A1 per la Blue Factor: al Casa Mora, oggi alle 18, arriva il Forte dei Marmi e il Castiglione vuole i primi punti del girone di ritorno. Ormai i valori in stagione sono bene chiari, e i biancocelesti di Massimo Bracali contro i rossoblù di Roberto Crudeli devono tirare fuori l’orgoglio e scrollarsi di dosso le sette sconfitte consecutive, con l’ultimo punto conquistato nel pareggio contro il Giovinazzo a metà dicembre. Non sarà però facile considerando che il Forte dei Marmi rimane un quintetto imprevedibile: da inizio anno clamorosa sconfitta interna contro il Breganze, che fin li non aveva raccolto nulla, e poi ancora stop con il Sarzana e clamorosa vittoria a Trissino, prima del pari contro il Giovinazzo e la nuova sconfitta nel derby a Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hc Castiglione, match decisivo per la salvezza. Al Casa Mora arriva il Forte dei Marmi

Il Forte dei Marmi perde in casa contro il Viareggio 2-0, in un derby che ha visto protagonisti gli ex Ambrosio e Torner.

