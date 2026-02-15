Hc Castiglione match decisivo per la salvezza Al Casa Mora arriva il Forte dei Marmi
Il HC Castiglione affronta oggi il Forte dei Marmi al Casa Mora, una partita decisiva per evitare la retrocessione. La squadra di casa cerca i primi punti del girone di ritorno dopo una serie di sconfitte che hanno complicato la classifica. La sfida si gioca alle 18 e rappresenta un’occasione importante per migliorare la posizione in campionato.
HOCKEY A1 E’ sicuramente una partita chiave la diciannovesima giornata in A1 per la Blue Factor: al Casa Mora, oggi alle 18, arriva il Forte dei Marmi e il Castiglione vuole i primi punti del girone di ritorno. Ormai i valori in stagione sono bene chiari, e i biancocelesti di Massimo Bracali contro i rossoblù di Roberto Crudeli devono tirare fuori l’orgoglio e scrollarsi di dosso le sette sconfitte consecutive, con l’ultimo punto conquistato nel pareggio contro il Giovinazzo a metà dicembre. Non sarà però facile considerando che il Forte dei Marmi rimane un quintetto imprevedibile: da inizio anno clamorosa sconfitta interna contro il Breganze, che fin li non aveva raccolto nulla, e poi ancora stop con il Sarzana e clamorosa vittoria a Trissino, prima del pari contro il Giovinazzo e la nuova sconfitta nel derby a Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
