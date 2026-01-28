Cybercrime e pirateria audiovisiva | indagini a Catania perquisizioni in Italia e in Europa Coinvolta Messina

Gli agenti della squadra mobile di Catania hanno eseguito diverse perquisizioni in tutta Italia e in Europa, colpendo un'organizzazione che gestiva IPTV illegali. Usavano un sistema informatico sofisticato per captare e rivendere contenuti protetti da diritti televisivi, tra cui partite di calcio, film e serie, senza autorizzazione. Sono coinvolte anche altre città, con un focus su Messina, e si lavora per smantellare questa rete che mette a rischio le grandi piattaforme come Sky, Netflix e Disney+. Le indagini continuano per capire l’estensione del giro ille

Con un sofisticato sistema informatico, quello delle Iptv illegali, venivano illegalmente captati e rivenduti i palinsesti live e i contenuti on demand protetti da diritti televisivi, di proprietà delle più note piattaforme televisive nazionali ed internazionali: Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount e Disney+. E’ quanto ricostruito dalla procura di Catania che ha coordinato l’inchiesta denominata "Switch off" un’operazione internazionale di contrasto al cyber crime ed alla pirateria audiovisiva. Perquisizioni e sequestri in Italia e all'estero La Polizia postale etnea con la collaborazione degli organi giudiziari e di polizia di diversi Paesi europei ed extra europei, con il coordinamento di Eurojust, ha eseguito provvedimenti di perquisizione e sequestro nei confronti di numerosi indagati e presso società presenti in Italia e all’estero: Regno Unito, Spagna, Romania, Kosovo e con la collaborazione delle Autorità di Canada, India, Corea del Sud ed Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La polizia sta portando avanti un’ampia operazione contro il cybercrime e la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Procura di Catania.

La Polizia di Stato ha avviato un’ampia operazione contro la pirateria audiovisiva.

