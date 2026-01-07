Nestlé ritira alcuni lotti di latte per neonati in Europa | coinvolta anche l’Italia

Nestlé ha avviato un richiamo volontario di alcuni lotti di latte per neonati in Europa, compresa l’Italia, a causa di un possibile problema microbiologico. Si invita chi ha acquistato tali prodotti a verificare i lotti interessati e a seguire le indicazioni fornite. La sicurezza dei consumatori è la priorità dell’azienda, che sta collaborando con le autorità per garantire la qualità dei propri prodotti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Richiamo volontario per possibile anomalia microbiologica in un ingrediente. Nestlé, multinazionale svizzera dell’alimentare, ha annunciato il ritiro volontario di alcuni lotti di latte per l’infanzia distribuiti in diversi Paesi europei, tra cui Italia, Germania, Austria, Danimarca e Svezia. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il provvedimento è stato adottato dopo aver individuato una potenziale deviazione microbiologica in un ingrediente fornito da un partner esterno. Nella nota pubblicata sul sito italiano, Nestlé spiega che la scelta è stata presa in via del tutto cautelativa, applicando il principio di precauzione, anche alla luce di un precedente richiamo di due lotti avvenuto in Italia nel dicembre 2025. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Nestlé ritira alcuni lotti di latte per neonati in Europa: coinvolta anche l’Italia Leggi anche: Nestlé ritira latte per neonati in Europa: coinvolta anche l’Italia, scatta l’allerta preventiva Leggi anche: Nestlé ritira dal mercato latte per neonati in diversi Paesi, anche l’Italia: i lotti interessati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nestlé ritira latte per neonati in Europa | coinvolta anche l’Italia scatta l’allerta preventiva. Allerta latte per neonati: Nestlé ritira alcuni lotti per rischio microbiologico - Nestlé ha avviato un ritiro volontario e precauzionale di alcuni lotti di latte per neonati commercializzati in diversi Paesi europei ... dire.it

