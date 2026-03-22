L' Eredità ogni tanto uno serio | Tommaso sconfitto ma

È stato Tommaso il concorrente che è riuscito ad arrivare alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 22 marzo. Le cinque parole da collegare erano: rumore, centro, parole, perdersi, soldino. Mentre il montepremi, dimezzato per ben cinque volte, alla fine è sceso a 12.500 euro. Il campione, dunque, ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola "Oro". Liorni, però, ha subito fatto notare un dettaglio su Tommaso: "Ha passato l'intero minuto di riflessione a scuotere la testa". E lui ha confermato di non essere affatto convinto della parola trovata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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