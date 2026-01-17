Udinese Inter Inler nel pre gara | Ogni partita in Serie A è sempre bella e ogni attimo di debolezza può costarti tanto

Gökhan Inler, in vista della partita tra Udinese e Inter, ha commentato l'importanza di ogni incontro di Serie A. Nel prepartita a Dazn, ha sottolineato come ogni sfida sia significativa e che anche un momento di debolezza può avere conseguenze importanti. La gara, valida per la 21ª giornata, si svolge oggi alle 15 al Bluenergy Stadium di Udine, offrendo un'ulteriore occasione per valutare la competitività del campionato italiano.

MESSAGGIO DI CORDOGLIO E ANNIVERSARIO DELLO STADIO – «Mando le condoglianze alla famiglia, da parte dell’Udinese e da parte mia. Sappiamo che è una giornata tosta per tutta la famiglia Fiorentina, e mandiamo anche a loro le condoglianze. Se guardo l’altro lato della medaglia, sì, oggi è un giorno positivo. Questo stadio compie 10 anni ed è un traguardo molto importante perché l’Udinese ha sempre lavorato bene cercando di alzare sempre l’asticella». ROSA E GIOVANI – «Ovvio, abbiamo tanti attaccanti anche giovani di prospettiva. Atta rientra dall’infortunio, chiaramente anche lui deve dimostrare di essere pronto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Udinese Inter, Inler nel pre gara: «Ogni partita in Serie A è sempre bella e ogni attimo di debolezza può costarti tanto» Leggi anche: Cagliari-Milan, Giulini nel pre: “Ogni partita è uno scoglio, a maggior ragione oggi” Leggi anche: Ruggeri categorico: «Ogni partita dell’Inter è un film a sé, per me è quella di sempre» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Udinese-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE - L' Udinese ha vinto nella gara di andata di questo campionato contro l' Inter, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri in Serie A; nella competizione, i bianconeri non ... sport.sky.it

Probabili formazioni Udinese-Inter: la decisione sul sostituto di Zaniolo, Pio Esposito in pole - Le possibili scelte di Runjaic e Chivu per Udinese- fantamaster.it

Udinese-Inter: le formazioni ufficiali - Inter con le possibili scelte dei tecnici Kosta Runjaic e Cristian Chivu ... fantacalcio.it

Manca pochissimo Segui con noi il pre-partita di Udinese-Inter Guarda ora: x.com

#Udinese-#Inter, LE FORMAZIONI UFFICIALI: #Runjaic sceglie il 4-4-2, #Atta a supporto di #Davis - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.