Zazzaroni incorona Conte: le parole del direttore del Corriere dello Sport al Numer1 Podcast nei giudizi sul tecnico del Napoli fresco Supercampione d’Italia Intervenuto al Numer1 Podcast, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha espresso un giudizio netto e senza sfumature su Antonio Conte. Per Zazzaroni non ci sono dubbi: il tecnico salentino è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zazzaroni incorona Conte: «È il vero numero uno dell’anno. Comunicazione? Ogni tanto ci regala metafore un po’ eccessive, ma merita rispetto. Aspettiamoci la Champions»

Leggi anche: Zazzaroni replica a Marotta e difende Mourinho: «Con tutto il rispetto, che cosa? Ogni tanto bisognerebbe…»

Leggi anche: Sinner: “Super felice no. Ma Alcaraz si merita il numero uno in ATP”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Zazzaroni incorona Conte: “Numero 1! Ora sparirà anche il luogo comune sulla Champions” - Dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa, Ivan Zazzaroni, intervenendo in un video pubblicato dal Corriere dello Sport, ha speso parole d'elogio nei confronti di Antonio Conte: “Il ... tuttonapoli.net

Zazzaroni incorona Conte: "È il numero uno, rispetto. Ora sparirà anche il luogo comune sulla Champions" - Dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa, Ivan Zazzaroni ha dedicato parole forti e senza filtri ad Antonio Conte, intervenendo in un video pubblicato dal Corriere dello Sport. tuttojuve.com

Juventus, Zazzaroni: ‘Conte? Tutti parlano dei bianconeri, ma non lo hanno chiamato’ - La Juventus si avvicina al termine della stagione con un grande interrogativo: chi guiderà la squadra il prossimo anno? it.blastingnews.com