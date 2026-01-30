Cuperlo lancia le giornate d’ascolto | Ritroviamo le radici della sinistra

L'ex parlamentare Gianni Cuperlo annuncia le “giornate d’ascolto” per ritrovare le radici della sinistra. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto e approfondimento, lontano dalle etichette di “capitale morale” che spesso vengono usate per Milano. In questi fine settimana, la città si trasforma in un palcoscenico di discussione politica, dove si affrontano i temi più caldi senza filtri. La proposta di Cuperlo punta a coinvolgere chi vuole capire e contribuire al rilancio del partito.

L’abusata formula della capitale morale non coglie, per Milano, il ruolo che sta scoprendo nei fine settimana: palcoscenico di approfondimento politico. E dopo la due giorni di corteggiamento Forza Italia-Calenda, è l’ora del Pd. Gianni Cuperlo, con la Fondazione Demo, punta su domani e domenica sugli spazi di Feltrinelli, per un luogo di "riflessione e proposta, un appello a uscire di casa e affrontare un tempo così turbolento per riconnettere cultura e politica, pensiero e azione". Con artisti, intellettuali, economisti. Tra gli altri, Filippo Andreatta, Massimo Cacciari, Viola Ardone, Lella Costa, Anna Foa, Ferruccio de Bortoli, Gustavo Zagrebelsky, Chiara Valerio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La vicenda delle dichiarazioni di Schlein ha riacceso il dibattito interno al Partito Democratico sull’antisemitismo.

