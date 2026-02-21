Omicidio Samarate | Ho sbagliato l’uomo confessa e ferito da taser

Un uomo ha ammesso di aver ucciso la moglie a Samarate, dopo aver subito un colpo di taser. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di aver commesso un grave errore e di essere pentito. La vicenda si è svolta nella zona di Busto Arsizio, dove i soccorritori hanno trovato la donna gravemente ferita. La polizia sta indagando sui motivi che hanno portato alla tragedia e sulle circostanze dell’aggressione. La famiglia della vittima è sconvolta dall’accaduto.

Samarate, Busto Arsizio: “Ho fatto una cazzata, ho ucciso mia moglie”. La confessione e il processo per l’omicidio di Teresa Stabile. Samarate, in provincia di Varese, è stata teatro di una tragedia familiare che si è consumata il 16 aprile 2025. Vincenzo Gerardi, cinquantenne originario della zona, si è consegnato ai carabinieri confessando di aver ucciso la moglie, Teresa Stabile. Il processo a suo carico si è aperto in aula a Busto Arsizio, dove sono state raccolte le prime testimonianze e sono emersi dettagli sconcertanti sulla dinamica del crimine e sul contesto che ha portato all’esplosione di una violenza latente.🔗 Leggi su Ameve.eu

