Nba Anthony Edwards nella storia come LeBron James e Kevin Durant

Anthony Edwards si distingue nella storia della NBA, raggiungendo un traguardo importante. Con meno di 25 anni, è diventato il terzo giocatore più giovane a totalizzare 10.000 punti, un risultato che lo pone tra le grandi stelle del basket contemporaneo. La sua carriera, già paragonata a quella di LeBron James e Kevin Durant, evidenzia il suo talento e la sua crescita costante nel massimo campionato americano.

Anthony Edwards è il terzo giocatore più giovane di sempre a raggiungere quota 10.000 punti prima dei 25 anni. Hanno fatto meglio di lui solo LeBron James e Kevin Durant. La stella dei Los Angeles Lakers, The Chosen One (Il Prescelto), ha toccato questo traguardo a 23 anni e 59 giorni mentre l’ala degli Houston Rockets lo ha conquistato a 24 anni e 33 giorni. Edwards è quindi riuscito ad anticipare un’altra grande icona del basket Nba: Kobe Bryant, giunto a 10.000 punti all’età di 24 anni e 194 giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SportsCenter (@sportscenter) Timberwolves-Cavaliers 131-122. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nba, Anthony Edwards nella storia come LeBron James e Kevin Durant Leggi anche: Nba, Kevin Durant è il giocatore più pagato di sempre Leggi anche: NBA, i risultati della notte (9 gennaio): un Anthony Edwards da record trascina Minnesota, ritornano a vincere i Pacers Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. NBA, Ant nella storia: 10.000 punti in carriera a meno di 25 anni, dietro solo LeBron e KD; Le 3 curiosità della notte che vi siete persi: Edwards oltre quota 10.000 punti, la condensa ferma Bulls-Heat. Flagg predestinato, come Doncic e Kidd; Edwards a quota 10 mila punti, minuto di silenzio per la donna uccisa dalle forze anti-immigrazione; La tripla di Booker stende Oklahoma nella notte NBA, Doncic lancia i Lakers. 10.000 punti in carriera: Anthony Edwards più veloce di Kobe Bryant - Anthony Edwards è diventato il terzo giocatore più giovane nella storia della NBA a raggiungere quota 10. pianetabasket.com

