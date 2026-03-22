Durant supera Jordan il record di LeBron | notte storica in Nba

Nella notte NBA, Durant ha superato Jordan e il record di LeBron, raggiungendo i 32.294 punti e salendo al quinto posto della classifica dei migliori realizzatori di sempre. La partita ha visto il giocatore mettere a segno un punteggio significativo, battendo un altro storico traguardo personale. La prestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Notte storica in Nba, con due dei più grandi giocatori di sempre che scrivono un'altra pagina nei rispettivi libri dei record: Kevin Durant supera Michael Jordan al quinto posto della classifica dei migliori realizzatori all time con 32.294 punti, mentre LeBron James diventa il giocatore con più partite giocate (1612) della storia in regular season, staccando Robert Parish. Houston-Miami e Orlando-Lakers erano le due partite più attese della notte, ed entrambe si sono decise allo scadere: Amen Thompson e Luke Kennard sono gli eroi che regalano le vittorie ai Rockets e ai Lakers. Gilgeous-Alexander segna 40 punti nell'undicesima vittoria di fila di OKC, tallonati dagli Spurs, mentre un super Garland da 41 punti e 11 assist guida i Clippers al successo a Dallas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Durant supera Jordan, il record di LeBron: notte storica in Nba Articoli correlati Nba, Anthony Edwards nella storia come LeBron James e Kevin DurantAnthony Edwards è il terzo giocatore più giovane di sempre a raggiungere quota 10. Leggi anche: LeBron James rivela la lotta agli infortuni dell’NBA e come LA ha fermato il “grande” Durant Tutto quello che riguarda Durant supera Temi più discussi: NBA, Durant supera Michael Jordan: il canestro del sorpasso; NBA: Durant e LeBron da record, Gilgeous-Alexander trascina OKC; Nessuno come LeBron: superato Parish per partite giocate; Nike presenta ufficialmente la KD19, la 19ª scarpa firmata Kevin Durant. NBA, Kevin Durant supera la leggenda Michael Jordan: Ne mancano solo quattroKD è diventato il quinto miglior marcatore nella storia dell'NBA. Sta disputando la sua 19a stagione da professionista. sportal.it NBA, Durant vede Jordan per punti in carriera: Mi ispiro a lui, terrorizzava i difensoriJordan è da sempre la mia fonte di ispirazione ha confessato Durant a The Athletic alla vigilia della sfida con gli Hawks, è sempre stato immarcabile, ma quando ha perfezionato anche il tiro dalla ... sport.sky.it Superare Michael Jordan nella classifica dei migliori marcatori NBA è un po’ come aver stretto la mano a Frank Sinatra. Significa qualcosa. E se a farlo è Kevin Durant, significa ancora di più. Perchè la sua carriera poteva essere finita sette anni fa, quando dur facebook NBA - Kevin Durant prosegue la sua rincorsa nella classifica marcatori All-Time, grazie ai 25 punti della scorsa notte contro Atlanta adesso l'ex Thunder è a soli 26 dal superare Michael Jordan (32,292) al 5° posto x.com