Record di presenze per il Polo EUR | oltre 1,5 milioni di presenze nel 2025 +50% rispetto all' anno precedente

Nel 2025, il Polo EUR ha registrato un record di oltre 1,5 milioni di presenze, segnando un incremento del 50% rispetto all’anno precedente. Le strutture gestite da EUR SPA, tra cui La Nuvola, Palazzo dei Congressi, Palazzo dello Sport e il Parco del Laghetto, hanno contribuito a questo risultato, confermando il ruolo di rilievo dell’area come punto di riferimento per eventi e pubblico.

"Abbiamo chiuso il 2025 con un nuovo record di presenze e di incassi nelle strutture gestite da EUR SPA (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze; 10% Roma Capitale): La Nuvola, Palazzo dei Congressi, Palazzo dello Sport e il Parco del Laghetto hanno infatti, fatto registrare - dichiara il presidente di EUR SPA Enrico Gasbarra - un risultato straordinario. Un dato mai raggiunto da EUR SpA, grazie al lavoro dell'AD Claudio Carserà, al sostegno dell'intero Consiglio di amministrazione, dei Soci, e al contributo essenziale di tutti i nostri dipendenti, che ringrazio. Un obbiettivo centrato anche grazie alla piena sintonia di intenti della nostra Società con il Governo e l'amministrazione di Roma Capitale".

