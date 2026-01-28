Ecco i rookie all' All Star Game Flagg ha battuto un record di LeBron E il suo compagno di stanza…

Questa notte l’Nba ha svelato i nomi dei rookie che parteciperanno all’All Star Game. Tra loro, il giovane Flagg ha stabilito un record, battendo le prestazioni di LeBron James. Il suo compagno di stanza, invece, ha già mostrato di avere le carte in regola. La prima parte di stagione ha già dato segnali chiari su chi può fare la differenza nei prossimi anni.

L'Nba ha annunciato i partecipanti al Rising Stars dell'All Star Game che si giocherà venerdì 13 all’Intuit Dome dei LA Clippers. Un mini torneo da 4 squadre, tre composte dai migliori rookie e i migliori giocatori al secondo anno, la quarta da giocatori di G League. I giovani più brillanti, allenati da tre leggende: Carmelo Anthony, Vince Carter and Tracy McGrady. Austin Rivers invece guiderà la squadra della G League. Il dibattito su chi sarà il rookie dell’anno porta dritto a Duke, anzi alla stessa stanza del campus: Cooper Flagg, scelta numero 1 di Dallas, e il suo ex compagno di stanza Kon Knueppel, scelto con la numero 4, che a Charlotte ha già rispettato, e superato, le aspettative. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A soli 18 anni, Cooper Flagg ha segnato 42 punti nella sconfitta dei Dallas Mavericks contro gli Utah Jazz, stabilendo un nuovo record per un giovane in NBA e superando persino le prestazioni di LeBron James.

LeBron James non sarà titolare all'All Star Game per la prima volta in 21 anni.

