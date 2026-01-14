Nostre foto senza vestiti in rete può succedere a tutti Bufera su Elon Musk cosa sta succedendo

Recentemente, si è sollevato un dibattito attorno a Elon Musk e alle sue attività online, in particolare riguardo alla diffusione di foto senza vestiti. Questo episodio evidenzia come l’uso delle nuove tecnologie possa portare a situazioni delicate e a rischi per la privacy. È importante riflettere sull’impatto di tali innovazioni, che se da un lato offrono opportunità, dall’altro pongono questioni etiche e di sicurezza.

C'è un momento, nell'evoluzione delle tecnologie, in cui l'innovazione smette di promettere progresso e comincia a intimidire. Non perché sia nuova, ma perché viene usata senza consenso. È quello che accade quando un algoritmo prende una persona reale, la spogli a e la restituisce al mondo come una caricatura oscena, più appetibile della realtà. Non è fantascienza né satira: è cronaca. La vicenda di Kirana, donna indonesiana costretta su una sedia a rotelle che documenta online la propria quotidianità, è l'esempio più netto di questo scarto. Un click, una richiesta nei commenti, e un software di intelligenza artificiale la mostra in bikini.

