Il nuovo Milan va al Max Leao centravanti da vetta Scommessa per ora vinta Allegri vola senza ricambi

Il nuovo Milan si presenta con un approccio più solido e meno appariscente rispetto al passato. Leao si afferma come centravanti di riferimento, mentre la squadra di Allegri mostra una fase di adattamento e consolidamento. La strategia si sta sviluppando con attenzione, puntando su un equilibrio tra giovani promesse e esperienza, in un contesto di rinnovamento che si sta delineando silenziosamente ma con intenti concreti.

L'aria della rivoluzione, silenziosa e sostanziosa, soffiava sul Milan già da quest'estate, già dai primi giorni targati Massimiliano Allegri: "Si va col 4-3-3? E dove? Intanto vedo di mettere dieci giocatori in campo, poi vediamo come", tra le primissime frasi. Niente tridente, ma 3-5-2. Questione, concreta, di numeri da far quadrare in risposta alla logica della coperta corta. Questione, anche, di filosofia: tradotto, se si vuole ricostruire, si parte dalla difesa. Ma non solo. Niente tridente, quindi Leao . Centravanti. Sempre più prima punta, strada facendo, vista la poca strada fatta invece da Santiago Gimenez.

