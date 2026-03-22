Le urla disperate del pensionato attirano i familiari | incastrato nel trattore perde una gamba

Drammatico incidente a San Martino di Lupari: un pensionato di 77 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava con un trattorino nel terreno di sua proprietà. Trasportato in elisoccorso, ora è ricoverato all’ospedale di Padova dove ha subito la semi-amputazione della gamba; la prognosi resta riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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