Una mattina tesa a Sion, davanti al campus Energypolis. I coniugi Moretti sono stati aggrediti dai familiari delle vittime, che li hanno insultati e urlato contro di loro.

“Assassini”, “Avete ucciso mia figlia”, “Mafiosi”. Insultati, aggrediti. Mattinata pesante a Sion per i coniugi Moretti, davanti al campus Energypolis. Dove è in programma l’interrogatorio della donna nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Capodanno al bar ‘Le Constellation’. Sono solo le frasi più ripetibili risuonate pochi minuti prima dell’inizio dell’audizione. Alcuni familiari delle vittime non hanno potuto trattenere la loro rabbia, ( video di Sky tg 24 ) e il loro dolore davanti alle responsabilità di cui i Moretti dovranno farsi carico. I coniugi sono arrivati sul posto scortati dalla polizia e accompagnati dai rispettivi avvocati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I Moretti aggrediti dai familiari delle vittime, le urla disperate: “Avete ucciso i nostri figli, siete dei mostri”

Jacques e Jessica Moretti sono stati colpiti da alcuni familiari delle vittime davanti al tribunale di Crans Montana.

#Crans-Montana- incendio || A Crans Montana, i coniugi Moretti sono stati circondati e insultati dai familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno.

