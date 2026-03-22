Al Casteldebole si preparano a una partita decisiva con molte incognite a causa dei forfait dell'ultimo minuto di Pobega e Odgaard, entrambi indisponibili per infortuni muscolari. La squadra spera di trovare una formazione competitiva, considerando anche la possibilità di una maglia per Heggem, che fiuta l’opportunità di scendere in campo. Si tratta dell'ultima gara prima della pausa per le nazionali.

Ultima fatica prima della sosta per le nazionali. E undici titolare da battezzare soppesando le scorie della notte dell’Olimpico, gli ultimi guai muscolari ( Pobega e Odgaard sono ko) e i valori tecnici da mettere in campo in una partita che il Bologna deve assolutamente provare a vincere. I nazionali con la valigia pronta sono sei: Lucumi, Heggem, Vitik, Freuler, Ferguson e Moro. Italiano incrocia le dita, sperando che i dieci giorni lontano da Casteldebole li restituiscano sani alla causa. Oggi tra i pali, in un Dall’Ara che veleggia verso le 28mila presenze (ma il meteo favorevole potrebbe dare una spinta ulteriore), ci sarà giocoforza Ravaglia, vista l’indisponibilità di Skorupski. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le ultime da Casteldebole: scelte quasi obbligate in mezzo per i forfait in extremis dei due centrocampisti. Heggem fiuta una maglia, Pobega e Odgaard ko

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