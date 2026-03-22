Le chat dello stratega delle nomine rivelano come alcune figure abbiano ottenuto favori e avanzamenti di carriera nel sistema giudiziario. Tra i nomi più noti ci sono Paolo Auriemma e Michele Prestipino, entrambi coinvolti nelle conversazioni che mostrano il ruolo svolto in questo contesto. Le comunicazioni chiariscono i rapporti tra alcuni protagonisti e le modalità di pressione o supporto all’interno della magistratura.

Tutti lo cercavano. Tutti gli scrivevano. Tutti chiedevano incontri o sostegni. E tutti hanno fatto carriera. Le chat del caso Palamara raccontano gli intrecci senza filtri. Con frasi di questo tipo quando ci si affidava al capocorrente di Unicost: «La mia carriera è nelle tue mani». Come fece Gaetano Sgroia, attuale presidente di sezione al tribunale di Salerno. E con ringraziamenti quando si incassava il risultato, come quello di Francesco Cascini, che si contendeva la poltrona da pm a Piazza Clodio con il collega Carlo Villani: «Senza di te non avevo speranze». Della vicenda si interessò anche Cascini senior, Giuseppe, al quale Palamara scrisse: «Ora in Terza (commissione, ndr) a difendere tuo fratello». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le toghe favorite dal sistema Palamara hanno fatto carriera. Ecco i nomi più grossi

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