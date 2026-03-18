Hanno fatto la storia Ecco tutti i nomi

Ecco i nomi delle consiglieri elette nel corso degli anni in Consiglio comunale. Tra queste ci sono Rosa Naldini e altre figure che hanno ricoperto ruoli pubblici nel tempo. La lista include diverse donne che hanno partecipato alle elezioni e sono entrate a far parte dell’assemblea cittadina. I loro nomi rappresentano un capitolo della storia politica locale.

Ecco tutti i nomi delle consigliere elette in Consiglio comunale nel corso del tempo. Rosa Naldini Genovesi; Corallina Marzucchi; Viola Panichi; Maria Grazia Braconi; Maria Ludovica Lenzi; Giovanna Poma; Emma Bonino; Donatella Fabbri; Fiorella Bianchi; Sandra Benocci; Tommasina Materozzi; Graziana Citerni; Fiorenza Anatrini; Antonella Funaioli; Angela Ongaro; Tiziana Tarquini; Patrizia Papi Zanchi; Teresa Di Vito; Daniela Pinassi; Luisa Dallai; Simonetta Tilli; Marisa Perugini; Maria Teresa Forgeschi Guazzi; Anna Carli; Silvia Lazzeroni; Stefania Lippiello; Lucia Luciano; Alessandra Navarri; Simonetta Pellegrini; Annalisa Tedeschi; Giuliana... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hanno fatto la storia. Ecco tutti i nomi Articoli correlati L'universo dell'aviazione locale, alla Torre Numai focus sui nomi illustri che hanno fatto la storia dell'aeronautica militareUn viaggio affascinante nella storia dell’aviazione forlivese, tra pionieri, eroi dimenticati e imprese che hanno contribuito a scrivere una pagina... Leggi anche: Le donne che hanno fatto la storia di Roma Ecco perché non hanno fatto l'annuncio di Zenitsu Altri aggiornamenti su Hanno fatto la storia Ecco tutti i nomi Temi più discussi: Film tratti da libri: oltre 130 storie che hanno ispirato il cinema; Italia-Inghilterra: il giorno che ha fatto la storia; LE PARTITE CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL RUGBY AZZURRO; Tutta la storia in un titolo: le prime pagine del Corriere in un libro. Kimi Antonelli tra relax e soddisfazione: è nei 16 azzurri che hanno fatto la storia in F1Dopo aver trionfato al GP di Cina, il 19enne pilota della Mercedes si sta rilassando in quel di Bologna con la famiglia. msn.com Oscar: i look che hanno fatto la storia degli Academy AwardsDa quello scelto da Julia Roberts nel 1991 fino a quello con il mantello di Natalie Portman. La cerimonia nella notte tra domenica e lunedì ora italiana ... corriere.it 209 anni di storia!!! Buon compleanno a tutti Noi - facebook.com facebook Raffaele #Palladino passerà alla storia per essere l’ #allenatore della centesima partita nelle competizioni europee dell’ #Atalanta. I dettagli su #zonamistamagazine x.com