A Novara e Verbania i negozi continuano a diminuire | cosa dicono i dati di Confcommercio

A Novara e Verbania il numero di negozi aperti sta calando, secondo i dati raccolti da Confcommercio. Negli ultimi anni molte botteghe storiche nel centro di Novara hanno chiuso definitivamente, contribuendo a un cambiamento visibile nelle strade dedicate allo shopping. La tendenza si ripete anche a Verbania, dove la diminuzione delle attività commerciali è altrettanto evidente.

Solo pochi giorni fa abbiamo raccontato delle diverse botteghe storiche che negli ultimi anni hanno abbassato la serranda nel centro di Novara, segnando un cambiamento evidente nelle vie dello shopping della città. I dati più recenti sul commercio urbano mostrano che quelle chiusure non sono episodi isolati, ma parte di una trasformazione più ampia. Un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulla demografia delle imprese nelle città italiane fotografa cosa è successo tra il 2012 e il 2025: nei centri urbani sono scomparsi oltre 156mila negozi e attività ambulanti, più di un quarto del totale. Il fenomeno riguarda soprattutto il Nord Italia e coinvolge anche Novara e Verbania. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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