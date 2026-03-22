L’Iran ha presentato ufficialmente sei condizioni per porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti e Israele. Tra le richieste ci sono risarcimenti, la rimozione delle basi statunitensi nella regione e la questione del controllo del nodo di Hormuz. La mossa segna un aumento delle tensioni in ambito diplomatico e mette in evidenza la volontà di negoziare con condizioni precise.

L’ Iran mette nero su bianco le sue condizioni per chiudere la guerra con gli Stati Uniti e Israele, alzando il livello dello scontro anche sul piano diplomatico. Non una semplice apertura alla tregua, ma una piattaforma negoziale rigida, che punta a ridefinire gli equilibri della regione e a ottenere riconoscimenti politici e strategici. La linea di Teheran è chiara: la fine delle ostilità deve passare da garanzie concrete e da concessioni profonde da parte americana. L’elenco, diffuso dall’agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran, comprende sei punti che toccano i nodi più sensibili del conflitto. Richieste che vanno ben oltre il cessate il fuoco e che, proprio per questo, appaiono difficilmente accettabili nella loro interezza, trasformando la trattativa in un confronto ad alta tensione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Le sei condizioni dell’Iran per finire la guerra: risarcimenti, basi Usa e nodo Hormuz

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