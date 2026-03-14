Gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare contro l'isola di Kharg, controllata dall'Iran, nella notte. L'esercito americano afferma di aver colpito obiettivi militari senza danneggiare le strutture petrolifere dell'isola. L'Iran ha reagito come minaccia ufficiale, e l'attenzione internazionale si concentra su questa zona considerata strategica.

Gli Stati Uniti rivendicano il successo dell'operazione della scorsa notte contro l'isola iraniana di Kharg, assicurando di non aver colpito le installazioni petrolifere. In un post su X, il Comando centrale americano (Centcom) scrive: "Ieri sera, le forze statunitensi hanno condotto un attacco di precisione su vasta scala sull'isola di Kharg, in Iran. L'attacco ha distrutto depositi di mine navali, bunker per missili e numerosi altri siti militari. Le forze statunitensi hanno colpito con successo oltre 90 obiettivi militari iraniani sull'isola di Kharg, preservando al contempo le infrastrutture petrolifere". L'attacco era stato annunciato dal presidente Donald Trump che aveva provocato la reazione di Teheran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Attacco Usa alle basi, la minaccia dell'Iran. Perché "l'Isola proibita" è ora il centro della guerra

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