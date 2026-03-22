L'Iran ha presentato sei condizioni fondamentali per mettere fine al conflitto con gli Stati Uniti e Israele, introducendo un nuovo quadro considerato

L'Iran ha indicato sei condizioni chiave per porre fine al conflitto con Stati Uniti e Israele, delineando quello che viene definito un nuovo quadro "giuridico-strategico". Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Tasmin, citando un alto funzionario politico e della sicurezza iraniano. Secondo il funzionario, Teheran starebbe attuando un piano elaborato mesi fa, procedendo "con pazienza strategica" nelle operazioni militari. Il funzionario ha inoltre sostenuto che, dopo aver colpito le difese aeree nemiche, l'Iran avrebbe acquisito il controllo dello spazio aereo, escludendo al momento prospettive di un cessate il fuoco imminente. Tra le condizioni poste per fermare il conflitto figurano: garanzie che la guerra non si ripeta, la chiusura delle basi militari statunitensi nella regione e il pagamento di risarcimenti a favore dell'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le sei condizioni dell'Iran per fermare la guerra: le pretese che rendono la pace impossibile

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