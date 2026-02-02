Sfida tra tradizione e spettacolo | il Carnevale di Saponara riaccende le antiche radici con riti e parate medievali

Questa domenica Saponara si anima con il suo Carnevale, portando in piazza riti e parate medievali. La città si trasforma in un teatro di maschere, colori e musica, rievocando antiche tradizioni che si tramandano da generazioni. La gente si prepara a vivere un giorno di festa, tra vecchie usanze e lo spettacolo di carri e sfilate. La festa richiama residenti e visitatori, tutti pronti a riscoprire il passato attraverso questa sfida tra tradizione e spettacolo.

Il 17 febbraio 2026, nel cuore della Sicilia orientale, Saponara si trasforma in un palcoscenico vivente di mito, memoria e tradizione. Alle ore 14, in un'atmosfera che mescola atmosfere medievali a suggestioni folkloristiche, si svolgerà la storica Sfilata dell'Orso e della Corte Principesca, evento centrale del Carnevale locale. L'evento, che si ripete ogni anno con una rinnovata intensità, non è solo un'occasione di festa, ma un rituale che riporta in vita una narrazione secolare, radicata nelle pratiche popolari e nei riti legati al ciclo agrario e alla simbologia del potere. L'Orso, figura centrale della sfilata, non è un semplice costume: rappresenta una figura ambigua, tra animale sacro e simbolo di forza primordiale, che in passato era associato a riti di espiazione e rigenerazione.

