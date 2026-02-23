Referendum sulla separazione delle carriere Costa | Equilibri merito e responsabilità per una giustizia più moderna

Enrico Costa ha spiegato le motivazioni del “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, che si svolge il 22 e 23 marzo. Durante una conferenza stampa all’Hotel Farnese di Parma, ha sottolineato come questa riforma possa rafforzare merito e responsabilità all’interno della giustizia. Costa ha anche evidenziato che la modifica mira a rendere più trasparente e moderna l’amministrazione giudiziaria. La discussione continua tra i sostenitori e gli oppositori di questa proposta.

Nel corso dell’incontro, l’onorevole Costa ha posto l’accento su tre parole chiave: equilibrio, merito e responsabilità. “Questa non è una riforma fatta in fretta e furia perché viene da lontano, se è vero come è vero che già nel 2011 Silvio Berlusconi firmò un disegno di legge sulla separazione delle carriere. Quindi il nostro è un discorso coerente che viene da lontano”, ha dichiarato Costa, rivendicando la continuità dell’impegno politico sul tema. Secondo il deputato azzurro, la separazione delle carriere rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare l’equilibrio tra accusa e difesa, garantendo un giudice realmente terzo e imparziale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Referendum sulla separazione delle carriere: il "sì" non è una questione politica, ma di giustiziaQuesta mattina, in diverse città italiane, si sono aperti i seggi per il referendum sulla separazione delle carriere dei pubblici dipendenti.

Referendum sulla Giustizia, ad Avellino incontro pubblico sulla separazione delle carriereQuesta sera ad Avellino si tiene un incontro pubblico sul referendum sulla giustizia.

Referendum per la separazione delle carriere: le voci per il si

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Azione vota sì al referendum sulla separazione delle carriere; Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum giustizia, tutto ciò che c’è da sapere: quando si vota e perché; Referendum giustizia 22 e 23 marzo, Landini: Cgil schierata per il No, difendiamo autonomia e Costituzione.

Referendum, il No sorpassa il Sì: Tra gli elettori di Forza Italia uno su 5 voterà controSorprendentemente, Weber registra una maggiore compattezza del fronte del No rispetto a quello del Sì: tra i favorevoli alla separazione delle carriere si riscontra più frammentazione e, ... tpi.it

Referendum sulla giustizia: il quesito e le modifiche alle norme della CostituzioneLa riforma riguarda sette articoli della Costituzione - gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 - e introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con la creazione di ... ansa.it

SALVIAMO LA RIFORMA DALLA PROPAGANDA Il dibattito sul referendum per la separazione delle carriere sta scivolando verso livelli sempre più preoccupanti. Il fronte del NO alimenta paure, evoca scenari apocalittici e suggerisce oscure trame eversive di - facebook.com facebook

Favorevole alla separazione delle carriere dei magistrati, ma al referendum confermativo voterò NO x.com