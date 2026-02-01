LE PAGELLE Nabian a segno Manfredonia sfiora il gol del 3-3

Il Manfredonia batte il Campobasso 2-2 e sfiora il 3-3 negli ultimi minuti. Nabian segna il secondo gol per i padroni di casa, ma il risultato resta aperto fino alla fine. Saracco e Leo non brillano in difesa, e le due reti del Campobasso partono da errori nella loro zona. La partita è stata combattuta, con occasioni da entrambe le parti, anche se i portieri non sono stati particolarmente impegnati.

SARACCO 5,5. Inoperoso nel primo tempo, favorisce la rete dell’1-1. LEO 5,5. I primi due gol del Campobasso nascono dalla sua parte. PIANA 6. Fa tutto bene, ma la rete di Salines arriva a centro area, nel suo territorio. MBAMBI 6,5. Gioca con grande naturalezza e sbaglia pochissimo. CERRETTI 5,5. Primo tempo buono, come tutta la squadra, poi cala e vale il discorso per Leo. SCACCABAROZZI 6. Sulla catena di destra nel primo tempo crea scompiglio. NABIAN (29’ st) 6. Entra nel finale e trova il tempo per segnare il 3-2, suo terzo gol. CAPONI 6. Nel primo tempo compie recuperi preziosi. Meno appariscente nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Nabian a segno. Manfredonia sfiora il gol del 3-3 Approfondimenti su Manfredonia Saracco Torino-Roma 0-2, le pagelle: Malen (7,5) esordio perfetto, Dybala (7,5) livello superiore, Robinio Vaz (6) sfiora il gol, Adams (6) La Roma ha conquistato una vittoria di misura contro il Torino, con un punteggio di 2-0 in trasferta. Parma-Inter, le pagelle: Dimarco e Thuram a segno, Sucic divora due gol Nel match valido per la 19ª giornata di Serie A tra Parma e Inter, il risultato finale è 0-2. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Manfredonia Saracco Argomenti discussi: LE PAGELLE. Nabian a segno. Manfredonia sfiora il gol del 3-3. Le pagelle. Mbambi mostra la sua qualità. La lotta di CaponiBIAGINI 6. Sul gol non può arrivarci. Tiene nel finale. CERRETTI 6,5. Firma il quarto gol in Serie C ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.