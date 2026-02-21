Cagliari-Lazio 0-0 le pagelle | Palestra imprendibile 7 Maldini 4,5 non crea pericoli Cataldi 6 sfiora il gol vittoria

Il risultato tra Cagliari e Lazio, 0-0, si è verificato perché la porta di Palestra ha respinto tutti i tentativi degli avversari, mentre Maldini ha deluso con una prestazione sottotono. Cataldi ha sfiorato il gol vittoria senza riuscirci. La partita si è giocata davanti a un pubblico molto presente, ma nessuna delle due squadre ha trovato il modo di segnare. La partita si è conclusa senza reti e senza vincitori.

© Ilmessaggero.it - Cagliari-Lazio 0-0, le pagelle: Palestra imprendibile (7), Maldini (4,5) non crea pericoli, Cataldi (6) sfiora il gol vittoria

La Lazio non va oltre lo 0-0 nel match dell'Unipol Domus contro il Cagliari e non riesce a riscattare il ko con l'Atalanta. I biancocelesti creano poco, anche se nel finale Noslin provoca l'espusione di Mina e Cataldi sfiora un super gol allo scadere. In mezzo, però, c'è poca qualità della squadra di Sarri e tanta voglia da parte dei sardi, trascinati da un Palestra incontenibile sulla fascia destra che trova anche il gol ma, per fortuna della Lazio, annullato per fuorigioco. Solo un punto per Pisacane e Sarri. Di seguito le pagelle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it Leggi anche: Pagelle Cagliari Lazio: Palestra fiammante, Mina ingenuo. Delude l’attacco biancoceleste VOTI Lazio-Genoa, le pagelle: Cataldi glaciale, 7. Ostigard sbanda: 5Nel match tra Lazio e Genoa, Cataldi si fa notare per la sua freddezza, ricevendo un 7 in pagella. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cagliari-Lazio, servono i tre punti; Serie A: Cagliari-Lazio in campo sabato alle 20,45 DIRETTA; Serie A Enilive | Cagliari-Lazio, i numeri in casa dei rossoblu; Cagliari-Lazio: probabili formazioni e statistiche. Cagliari – Lazio 0-0 cronaca e highlights: un punto che non accontenta nessuno! – VIDEOCagliari - Lazio 0-0 cronaca e highlights: il Casteddu spinge ma non sfonda, il rosso a Mina complica il finale ma non cambia nulla. generationsport.it Cagliari-Lazio 0-0 al 45’: Zé Pedro colpisce il palo, infortunio per MazzitelliSfiora il gol quasi dalla linea di fondo Taylor, con un tiro-cross al 38’ messo in corner da Caprile. Prima del riposo, al 42’, cambio obbligato per Pisacane: ennesimo infortunio, stavolta un sospetto ... unionesarda.it Serie A, Cagliari-Lazio 0-0: un punto ciascuno che scontenta tutti Lecce-Inter 0-2: i nerazzurri faticano ma non si fermano Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 Ieri Sassuolo-Hellas Verona 3-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rai - facebook.com facebook Cagliari-Lazio finisce a reti inviolate. Un punto a testa per le squadre di Pisacane e Sarri, giusto per quello che si è visto in campo. Annullato per fuorigioco un gol a Palestra nella ripresa, mentre nel finale i sardi rimangono in 10 per il secondo giallo a Mina: su x.com