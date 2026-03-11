Dal monastero del Corpus Domini a San Pellegrino | tornano le Giornate Fai di Primavera

Sabato 21 e domenica 22 marzo si terranno le Giornate Fai di Primavera, un evento che consentirà di visitare il monastero del Corpus Domini a San Pellegrino, il complesso di Morgagni e altri luoghi a Forlì. Durante le giornate, saranno aperti al pubblico siti storici legati all’arte e alla spiritualità, offrendo l’opportunità di scoprire dettagli e caratteristiche di ciascuna location.

Porte aperte all'arte e alla bellezza: tornano sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate Fai di Primavera, che permetterà di visitare a Forlì il Monastero del Corpus Domini - La spiritualità della clausura, San Pellegrino e Morgagni - Guarigione tra fede e scienza. "Un appuntamento attesissimo.