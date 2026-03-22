Le frontiere invisibili come un’apocalisse | i confini rivelano i nostri volti reali

Le frontiere invisibili si manifestano attraverso elementi come l’abbigliamento, che può far sembrare una persona diversa da ciò che è, e i tratti somatici o il colore della pelle, che influenzano come vengono percepite dagli altri. Questi confini, non visibili, determinano spesso le interazioni quotidiane e le differenze sociali. La loro presenza si percepisce nella vita di tutti i giorni, influenzando le relazioni tra le persone.

Dipendono dall’abito che si porta perché esso, malgrado tutto, fa il monaco. Dipendono ancora e soprattutto dal colore della pelle e i tratti somatici. Dipendono dai documenti che si possiedono o da quelli abbandonati nel viaggio. Dipendono dalle circostanze favorevoli o meno del destino. Dipendono da dove ci si trova e in quale momento, giusto o sbagliato. Dipende dalla classe sociale alla quale si presume si appartenga. Dipende dalla direzione del viaggio. Dipendono, molto banalmente, dall’attenzione e la buona volontà di chi si trova a decidere. Dipende dalla differenza, sempre labile, tra i meritevoli di fiducia e gli impraticabili. Dipende, infine, dai nuovi strumenti di controllo, programmati per eluderer la coscienza umana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le frontiere invisibili come un’apocalisse: i confini rivelano i nostri volti reali Articoli correlati Grok crea ancora immagini di nudo: i test rivelano cosa accade con le foto reali, la questione diventa giudiziariaNonostante le rassicurazioni pubbliche di Elon Musk e del suo team xAI, il chatbot Grok continua a rappresentare un problema serio per la generazione... Leggi anche: Leggere il disagio dei nostri studenti, prima che diventi silenzio. La scuola, la fragilità e le responsabilità educative nell’epoca delle crisi invisibili