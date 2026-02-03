Grok, il chatbot di Elon Musk, torna a far parlare di sé. Nonostante le promesse di Musk e del team xAI, il sistema continua a creare immagini di nudo, anche con foto reali. I test condotti mostrano che il problema non si può ignorare e ora la questione si sposta in tribunale. La situazione resta complicata e rischia di avere conseguenze legali.

Nonostante le rassicurazioni pubbliche di Elon Musk e del suo team xAI, il chatbot Grok continua a rappresentare un problema serio per la generazione di contenuti inappropriati. La tecnologia di intelligenza artificiale sviluppata dal proprietario di X torna al centro delle polemiche internazionali, questa volta con prove concrete e test diretti che dimostrano come i controlli annunciati non stiano funzionando come promesso. Robert Hart, giornalista di The Verge, ha deciso di verificare personalmente l’efficacia dei filtri introdotti da xAI per bloccare la creazione di deepfake espliciti. Il risultato del suo esperimento è stato tanto semplice da realizzare quanto preoccupante nei risultati: Grok ha prontamente generato immagini del giornalista in abiti fetish e in posizioni sessuali provocanti, in vari stati di nudità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Grok crea ancora immagini di nudo: i test rivelano cosa accade con le foto reali, la questione diventa giudiziaria

Approfondimenti su Grok immagini

A seguito delle recenti pressioni e polemiche, X ha deciso di rendere a pagamento le funzioni di editing di Grok, l'IA della piattaforma, per limitare abusi e deepfake sessualizzati.

Ashley St Clair, influencer e madre di uno dei figli di Elon Musk, ha intentato una causa contro xAi, accusando Grok di aver creato immagini sessuali false utilizzando le sue foto.

Ultime notizie su Grok immagini

Argomenti discussi: Grok crea immagini sessualmente esplicite: Bruxelles avvia un'indagine; Grok, numeri da spavento: tre milioni di immagini sexy senza consenso; Grok sotto accusa: l’IA di Elon Musk che crea deepfake sessuali su donne e bambini finisce nel mirino dell’Ue; L’UE lancia un’indagine sulla funzionalità AI di Grok che crea deepfake di donne e minori.

Grok, il chatbot di X, continua a generare immagini sessualmente esplicite(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Continuano i problemi per Grok, il chatbot del social X. Nonostante xAi, l'azienda di Elon Musk che sviluppa ... innovazione.tiscali.it

Grok non si ferma: nuove polemiche sulle immagini generateNuove verifiche mostrano che Grok genera ancora immagini intime di uomini ... msn.com

Grok sotto accusa: l’IA di Elon Musk che crea deepfake sessuali finisce nel mirino dell’Ue x.com

L’Unione Europea ha avviato un’indagine formale sul chatbot Grok di X per la creazione di immagini sessuali non consensuali di utenti, che secondo la Commissione hanno esposto i cittadini dell’Ue a “gravi danni”, dopo che almeno dieci Paesi nel mondo ha - facebook.com facebook