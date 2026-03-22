Le cose da fare se manca l’energia

Alcuni consigli dell'Associazione Internazionale dell'Energia per limitare i consumi di gas e petrolio, ora che con la guerra bisogna essere più parsimoniosi In queste settimane di guerra in Medio Oriente, l’Associazione Internazionale dell’Energia, l’AIE, ha più volte messo in guardia sulla portata della crisi energetica che ci attende. Il blocco dello stretto di Hormuz ha interrotto le spedizioni di gas e petrolio dai paesi del Golfo, che sono tra i maggiori produttori al mondo, e gli attacchi dell’Iran contro i loro impianti energetici hanno danneggiato le strutture e compromesso la produzione. Se anche la guerra finisse presto, le conseguenze sull’energia continueranno ancora per moltissimo tempo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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