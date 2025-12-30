Cose da non fare a Capodanno se siete superstiziosi
Per chi è superstizioso, alcune tradizioni a Capodanno sono importanti per evitare sfortune. È consigliabile evitare di servire aragosta o pollo, considerati simboli di cattiva sorte. Inoltre, è meglio non fare pulizie o lasciare la dispensa vuota, per non eliminare la fortuna e l’abbondanza per l’anno nuovo. Queste semplici precauzioni rispettano le tradizioni e contribuiscono a iniziare l’anno con il giusto spirito.
Niente aragosta né pollo nel menù di fine anno, vietato fare le pulizie o lasciare la dispensa vuota. Queste e altre cose che è bene non fare a Capodanno se credete nella sfortuna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
