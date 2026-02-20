Peaky Blinders | il figlio di Shelby sfida l’eredità del padre

Il figlio di Shelby ha deciso di mettere in discussione l’eredità del padre, portando la saga di Peaky Blinders sul grande schermo. La causa principale è la volontà di esplorare nuovi orizzonti narrativi, portando il mondo dei Shelby oltre il televisivo. Il film “The Immortal Man” uscirà al cinema il 6 marzo e sarà disponibile su Netflix dal 20 marzo. Questa scelta ha suscitato molte reazioni tra i fan, curiosi di scoprire come si evolverà la storia. La prima scena del film mostra il protagonista pronto a sfidare il passato.

Peaky Blinders: Il Passaggio di Consegne al Cinema e su Netflix. Il mondo di "Peaky Blinders" si espande con "The Immortal Man", il film che porterà la saga della famiglia Shelby sul grande schermo il 6 marzo, per poi approdare su Netflix il 20 marzo. L'opera cinematografica segna un nuovo capitolo per la storia iniziata nel 2013, concentrandosi sul futuro dell'organizzazione criminale e sul complesso rapporto tra Thomas Shelby e suo figlio, interpretato da Barry Keoghan. Il primo trailer ha anticipato un'atmosfera di tensione e un passaggio di consegne tutt'altro che semplice, lasciando i fan con la promessa di una conclusione epica.