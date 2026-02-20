Peaky Blinders | il figlio di Shelby sfida l’eredità del padre

Da ameve.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio di Shelby ha deciso di mettere in discussione l’eredità del padre, portando la saga di Peaky Blinders sul grande schermo. La causa principale è la volontà di esplorare nuovi orizzonti narrativi, portando il mondo dei Shelby oltre il televisivo. Il film “The Immortal Man” uscirà al cinema il 6 marzo e sarà disponibile su Netflix dal 20 marzo. Questa scelta ha suscitato molte reazioni tra i fan, curiosi di scoprire come si evolverà la storia. La prima scena del film mostra il protagonista pronto a sfidare il passato.

Peaky Blinders: Il Passaggio di Consegne al Cinema e su Netflix. Il mondo di “Peaky Blinders” si espande con “The Immortal Man”, il film che porterà la saga della famiglia Shelby sul grande schermo il 6 marzo, per poi approdare su Netflix il 20 marzo. L’opera cinematografica segna un nuovo capitolo per la storia iniziata nel 2013, concentrandosi sul futuro dell’organizzazione criminale e sul complesso rapporto tra Thomas Shelby e suo figlio, interpretato da Barry Keoghan. Il primo trailer ha anticipato un’atmosfera di tensione e un passaggio di consegne tutt’altro che semplice, lasciando i fan con la promessa di una conclusione epica.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Leggi anche: Peaky Blinders: The Immortal Man – Tommy Shelby sfida suo figlio nel primo trailer Netflix!

Leggi anche: Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer del film mostra il ritorno della famiglia Shelby

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer con Cillian Murphy svela il ruolo di Barry Keoghan; Peaky Blinders: The Immortal Man, ecco il trailer! Il figlio di Tommy semina il caos; Peaky Blinders: The Immortal Man, torna Tommy Shelby: ecco il trailer - Radio Globo; Trailer di ‘Peaky Blinders’: Cillian Murphy ritorna nei panni di Tommy Shelby.

peaky blinders il figlioPeaky Blinders: The Immortal Man si mostra nel primo trailer, è in arrivo a marzo su NetflixGrandi novità per i fan di Peaky Blinders: è stato pubblicato il trailer ufficiale in italiano di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film che concluderà la storia iniziata con la serie TV da 6 stagi ... it.ign.com

Peaky Blinders - The Immortal Man, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Tom Harper. Un film con Sammy John Heaney, Rebecca Ferguson, Cillian Murphy, Stephen Graham, Barry Keoghan. Dal 6 marzo su Netflix. mymovies.it