le acque termali della garfagnana

Le acque termali di Bagni di Lucca si trovano lungo il fiume Lima, tra boschi e montagne della Garfagnana e della Media Valle del Serchio. La località attrae da secoli visitatori, aristocratici e artisti provenienti da vari paesi europei, attratti dalle proprietà delle sue acque termali. La zona è conosciuta per la sua storia legata alle terme e alla frequentazione di personalità di diversi periodi.

Adagiata lungo il corso del fiume Lima, tra i boschi e le montagne della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, Bagni di Lucca è da secoli una meta capace di incantare viaggiatori, aristocratici e artisti provenienti da tutta Europa, richiamati dal potere delle sue acque termali. Già conosciuta in epoca romana, fu nell’Ottocento che la località visse il suo periodo d’oro, diventando uno dei centri più esclusivi del turismo internazionale. Qui soggiornarono poeti come Byron e Shelley, ma anche Carducci, Pascoli e Montale, insieme a musicisti, nobili europei e persino papi, attratti non solo dalle proprietà benefiche delle acque, ma anche dall’atmosfera elegante e cosmopolita che si respirava tra ville, giardini e stabilimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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