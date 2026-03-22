Lazio a Bologna per trovare continuità
La Lazio torna a giocare al Dall'Ara dopo trentanove giorni, questa volta per una partita di campionato contro il Bologna. La squadra di Sarri affronta i felsinei, che arrivano dall'importante vittoria in Europa League contro la Roma. La sfida rappresenta un'occasione per la Lazio di cercare continuità dopo il successo ai rigori nei quarti di Coppa Italia.
La Lazio ritorna al Dall'Ara trentanove giorni dopo il blitz ai rigori nei quarti di Coppa Italia per affrontare ancora il Bologna di Italiano reduce dal trionfo in Europa League contro la Roma. Una delle notti più belle di una stagione in chiaroscuro, l'11 febbraio i biancocelesti riuscirono a passare il turno col rigore finale di Taylor: un successo prezioso che tiene in piedi il sogno di giocare una coppa europea il prossimo anno. Tant'è, la Lazio va a caccia di un risultato di prestigio dopo due vittorie consecutive per scavalcare i rossoblu all'ottavo posto ma Sarri cerca soprattutto di usare le prossime partite di campionato per presentarsi il 22 aprile contro l'Atalanta (ritorno della semifinale di Coppa Italia) con la squadra nelle condizioni migliori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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