L’Atalanta a Bologna per trovare continuità

L’Atalanta affronta domani a Bologna una sfida importante per mantenere la continuità di risultati positivi. Dopo il successo contro la Roma e il cambio di allenatore, la squadra bergamasca cerca conferme in vista delle prossime gare. La partita, in programma alle 18, rappresenta un’occasione per consolidare il proprio percorso in campionato e proseguire con determinazione la stagione.

Bergamo, 6 gennaio 2026 – Dopo aver battuto la Roma e il suo passato, ovvero il tecnico dei nove anni precedenti, Gian Piero Gasperini, domani pomeriggio alle 18.30 l’Atalanta è di scena al Dall’Ara di Bologna, dove non vince dal gennaio 2023, per trovare una continuità di risultati finora mancata. Quattro vinte e tre perse in sette gare di gestione Palladino in campionato, con una rimonta dal tredicesimo all’ottavo posto, passando da 13 a 25 punti, arrivando a ridosso proprio del Bologna settimo a 26 (ma con una gara da recuperare): la sfida di domani pomeriggio rappresenta un confronto diretto per la corsa europea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

