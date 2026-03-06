Cna l’impresa parla al femminile | ad Arezzo quasi una su quattro è guidata da donne

Arezzo registra un aumento delle imprese guidate da donne, con circa il 25% delle aziende locali gestite da donne. La Cna di Arezzo ha evidenziato questa percentuale in occasione della giornata dedicata alle donne, sottolineando come il numero di imprese femminili sia cresciuto negli ultimi anni. La cifra rappresenta una parte significativa dell’imprenditoria locale e riflette una tendenza in continua evoluzione.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Cna Arezzo - 8 marzo, l’impresa parla al femminile: ad Arezzo quasi una su quattro è guidata da donne. I dati della Camera di Commercio fotografano un’imprenditoria femminile solida e trasversale. In occasione della Giornata internazionale della donna, Cna Arezzo valorizza storie di coraggio, innovazione e passaggio generazionale Quasi un’impresa su quattro nella provincia di Arezzo è guidata da una donna. È quanto emerge dai dati della Camera di Commercio di Arezzo, che fotografano un tessuto economico nel quale l’imprenditoria femminile continua a svolgere un ruolo centrale, nonostante una progressiva riduzione del numero complessivo delle attività registrate negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

