Arrestato l' attore Shia LaBeouf per una rissa in un locale

Nelle prime ore di ieri, 17 febbraio, Shia LaBeouf è stato arrestato per aver partecipato a una rissa durante i festeggiamenti del Mardi Gras a New Orleans. L’attore è stato coinvolto in un alterco scoppiato in un locale affollato, vicino alla parata principale, dopo un acceso diverbio con altri partecipanti. La polizia è intervenuta poco dopo, portando l’attore in centrale per accertamenti.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Shia LaBeouf è stato arrestato nelle prime ore di ieri, 17 febbraio, dopo una presunta colluttazione avvenuta nella notte durante i festeggiamenti del Mardi Gras, il Carnevale di New Orleans. L'attore di 'Transformers', secondo quanto riportato da 'Tmz', avrebbe assunto un comportamento aggressivo nei confronti dello staff di un locale nel quartiere francese, dopo essere stato accompagnato all'esterno per ragioni non ancora chiarite. Sul posto sono intervenuti anche i paramedici, come mostrano alcuni video circolati online.🔗 Leggi su Today.it

Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New OrleansShia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo essere stato coinvolto in una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale.

Chi è Shia LaBeouf, l’attore arrestato per aver “terrorizzato” New Orleans durante il Mardi GrasShia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans perché ha causato scompiglio durante i festeggiamenti del Mardi Gras, disturbando la quiete pubblica con comportamenti aggressivi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.