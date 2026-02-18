L'attore Shia LaBeouf arrestato per rissa a New Orleans avrebbe preso a pugni due uomini in un locale

Shia LaBeouf è stato fermato dalla polizia a New Orleans dopo una lite in un bar, durante la quale avrebbe colpito due uomini con dei pugni. Secondo le testimonianze, l’attore ha perso il controllo dopo una discussione acceso, scagliandosi contro i presenti. La scena si è svolta nel cuore della città, davanti a molti testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine.

