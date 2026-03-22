Latino alle medie il dibattito tra genitori e docenti contrari alle nuove Indicazioni nazionali Manca la grammatica di base | Escono dalle elementari senza basi

Il ritorno del latino tra le materie delle medie ha suscitato un acceso dibattito tra genitori e docenti, entrambi critici sulle nuove Indicazioni nazionali. Secondo alcuni, gli studenti escono dalle elementari senza le basi di grammatica di base e le competenze fondamentali, mentre altri sollevano preoccupazioni riguardo alla scelta di inserire questa materia nel percorso scolastico. La discussione si concentra sulla priorità delle competenze di base in ambito scolastico.

Il ritorno del latino alle medie accende il dibattito: gli utenti chiedono di dare priorità alle competenze di base essenziali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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