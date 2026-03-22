Si spezza la maledizione dei Mondiali per l’atleta azzurra Larissa Iapichino, che porta a casa l’argento nel lungo femminile con un punteggio di ben 6,87 È Larissa Iapichino a portare a casa la quarta medaglia dell’Italiaai Mondiali indoor di atletica di Torun 2026. L’atleta si è aggiudicata l’argento nel lungo femminile, dimostrando grinta da vendere. Dopo un inizio scoraggiante, infatti, la saltatrice fiorentina ha superato le aspettative con un salto da podio. A margine della gara ai microfoni diSky Sport, Iapichino ha mostrato tutta la sua emozione per un traguardo stupefacente: ”Ho pensato in tutti questi anni di avere una sorta di maledizione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Larissa Iapichino senza freni, conquista l’argento nel salto in lungo

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