Larissa Iapichino d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor di Torun

Larissa Iapichino conquista la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor di Torun, aggiungendosi alla vittoria di Nadia Battocletti nei 3000 metri, che si era aggiudicata l’oro pochi giorni fa. La competizione si è svolta nel palazzetto polacco, dove l’atleta italiana ha totalizzato un risultato che le permette di salire sul podio.

Dopo il magnifico oro di Nadia Battocletti nei 3000 metri ai Mondiali indoor di atletica leggera a Torun, arriva una grande prestazione per Larissa Iapichino. L’azzurra conquista la medaglia d’argento nel salto in lungo femminile, fermandosi a 6,87 metri, alle spalle di De Sousa, che ha vinto l’oro con un salto di 6,92 metri. Il salto di Iapichino – figlia della due volte iridata Fiona May – è arrivato nel momento più cruciale della competizione, quando serviva una risposta alla misura della portoghese De Sousa. L’azzurra ha mostrato coraggio e precisione, costringendo la rivale a replicare immediatamente per mantenere la leadership. Sul podio è salita anche la brasiliana Natali Linares, con un salto di 6,80 metri, che completa il terzetto delle migliori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Larissa Iapichino d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor di Torun Articoli correlati Mondiali indoor atletica 2026: le avversarie di Larissa Iapichino nel salto in lungoLarissa Iapichino sarà una delle donne da battere nella gara femminile di salto in lungo valevole per i Mondiali indoor di atletica 2026, che si... LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: argento per Larissa Iapichino nel lungo! Fabbri non decollaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L’ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL’ULTIMA... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Larissa Iapichino Temi più discussi: Donne: Battocletti missione indoor, Dosso flash; Atletica, quattro toscani ai Mondiali indoor di Torun: Ceccarelli, Diaz, Iapichino e Fabbri tra i convocati; Da Furlani a Iapichino, l'Italia sogna ai mondiali di atletica; Fiona May: età, chi è, compagno, figlia, Pechino Express, cosa fa oggi. Mondiali indoor, Iapichino d'argento nel lungo: salgono a quattro le medaglie dell'ItaliaA Torun, in Polonia, l'azzurra ha saltato a 6.87 e chiuso dietro alla sola portoghese De Sousa (6.92): tutti i dettagli ... corrieredellosport.it La prima medaglia mondiale di Larissa Iapichino: è argento nel salto in lungo femminile ai Campionati del mondo indoor di atletica · Torun 2026Prima medaglia iridata per Larissa Iapichino: l'azzurra è argento nel salto in lungo femminile ai Campionati del mondo indoor di atletica 2026 a Torun, in Polonia. olympics.com Una mai doma Larissa IAPICHINO ha conquistato la prima medaglia iridata della carriera piazzandosi a posto d’onore nella gara di salto in lungo femminile dei Campionati mondiali indoor ospitati dalla Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. La ventitreenne tos facebook IAPICHINO D’ARGENTO! #WorldIndoorChamps Prima medaglia mondiale in carriera per Larissa Iapichino, 6,87 nel lungo ai Mondiali indoor di Torun (Polonia), oro alla portoghese Agate De Sousa con 6,92 #atleticaitaliana x.com