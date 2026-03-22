Larissa Iapichino rompe l'ultimo tabù col primo podio iridato | è argento nel lungo ai Mondiali Indoor

Larissa Iapichino ha ottenuto il suo primo podio ai Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, conquistando una medaglia d’argento nel salto lungo. La gara si è conclusa con un testa a testa tra lei e la portoghese Afate De Sousa, che ha vinto l’oro. È il primo risultato di rilievo in una competizione mondiale per l’atleta italiana.

Larissa Iapichino si prende una preziosissima medaglia d'argento ai Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, nel salto lungo dopo un testa a testa con la portoghese Afate De Sousa, oro. L'azzurra ha iniziato sbagliando molto, poi ha recuperato nel finale ma "regalando" preziosi centimetri alla rivale: ben 10 nel salto decisivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Larissa Iapichino d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor di TorunDopo il magnifico oro di Nadia Battocletti nei 3000 metri ai Mondiali indoor di atletica leggera a Torun, arriva una grande prestazione per Larissa... LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: argento per Larissa Iapichino nel lungo! Fabbri non decollaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L’ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL’ULTIMA... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Larissa Iapichino Larissa Iapichino rompe l’ultimo tabù col primo podio iridato: è argento nel lungo ai Mondiali IndoorLarissa Iapichino si prende una preziosissima medaglia d'argento ai Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, nel salto lungo dopo un testa a testa con la ... fanpage.it Larissa Iapichino lascia spanne all’asse di battuta e subisce la beffa: argento ai Mondiali IndoorLarissa Iapichino ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di salto in lungo che ha animato la mattinata dell'ultima giornata ai Mondiali Indoor ... oasport.it