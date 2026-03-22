L'affluenza registrata alle ore 19 per il referendum sulla giustizia in programma oggi e domani è del 38, 5 per cento. Lo ha comunicato il ministero dell'Interno. Questa mattina alle 12 l'affluenza era del 14, 9 per cento. Si tratta di un dato in crescita rispetto ai precedenti delle ore 12 dei referendum costituzionali, ad eccezione di quello del 2016 sulla riforma costituzionale voluta dall'allora premier Matteo Renzi quando, però, si votò solo di domenica. Al referendum del 2001 sulla riforma del Titolo V l'affluenza alle urne delle 12 era al 7,8 per cento. A quello sulla devolution del 2006 alle 12 del 25 giugno aveva votato il 10,1 per cento degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'affluenza parziale al referendum sulla giustizia sale al 38,5 per cento

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