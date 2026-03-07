Morto bimbo di pochi mesi all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino

Un neonato di pochi mesi è morto all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino nei giorni scorsi. La famiglia si trovava nel terminal quando il bambino ha iniziato a sentirsi male. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma purtroppo nonostante gli sforzi il bambino è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un dramma improvviso ha colpito nei giorni scorsi l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino, dove un neonato di pochi mesi è morto dopo essersi sentito male mentre si trovava nel terminal con la sua famiglia. La vicenda si è consumata nella giornata di giovedì 5 marzo 2026, gettando nello sgomento viaggiatori e personale dello scalo. Il piccolo stava viaggiando insieme ai genitori quando, all’improvviso, ha accusato un grave malore. I familiari hanno subito chiesto aiuto e in pochi istanti è stato lanciato l’allarme all’interno dell’aeroporto, facendo scattare l’intervento dei soccorsi. I sanitari sono arrivati rapidamente e hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, impegnandosi in manovre di emergenza che sono proseguite per oltre un’ora. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Tragedia all'aeroporto di Fiumicino, muore bimbo di pochi mesi colto da maloreTragedia all'aeroporto di Fiumicino dove un bimbo di mesi è stato colto da malore ed è poi deceduto in ospedale.

Tragedia in aeroporto a Fiumicino, bimbo di pochi mesi ha un malore e muorePer il piccolo non c'è stato niente da fare: per più di un'ora e mezzo sono andati avanti i tentativi di rianimazione.

Approfondimenti e contenuti su Morto bimbo di pochi mesi all'aeroporto....

Temi più discussi: Leonardo Cuccurullo, il funerale del bambino di 2 anni morto di meningite: Ciao piccolo supereroe ogni cosa ci parlerà di te; Nonno entra in una scuola e prende a schiaffi il bullo che infastidisce sua nipote; Nonna entra in aula alle elementari e schiaffeggia un bimbo: Bullizzava mia nipote; Il gesto di Sal Da Vinci.

Tragedia a Fiumicino, muore bimbo di pochi mesi: Nulla da fareUna tragedia ha colpito l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino, dove un bimbo di pochi mesi ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso ... thesocialpost.it

Tragedia in aeroporto a Fiumicino, bimbo di pochi mesi ha un malore e muorePer il piccolo non c'è stato niente da fare: per più di un'ora e mezzo sono andati avanti i tentativi di rianimazione ... fanpage.it

Leda and the Swan (detail), 1517 Allievo di Leonardo da Vinci @GallBorghese #ArtOnFriday #ArtByCloseUp #ArtLovers #ArteYArt @Asamsakti @LuciaTassan @albertopetro2 @LuisaM56_ @Biagio960 @Dida_ti @BrindusaB1 @JimBeattie18 @Valerio x.com

Leonardo Da Vinci - IL CENACOLO: DALLE CREPE LA LUCE Un grande successo quello della Mostra dedicata al Cenacolo di Leonardo Da Vinci, che si è svolta dal 21 febbraio al 3 marzo nelle prestigiose sale restaurate di Villa Spinola a Bussolengo. - facebook.com facebook