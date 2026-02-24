L'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è il migliore d'Europa per il nono anno consecutivo

Il riconoscimento di miglior aeroporto d'Europa deriva dalla costante attenzione alla qualità dei servizi e alla puntualità dei voli. Fiumicino ottiene questo premio grazie ai miglioramenti nelle aree di sicurezza e alle innovazioni tecnologiche adottate. La struttura gestisce ogni giorno oltre 50.000 passeggeri, garantendo un flusso efficiente e servizi aggiornati. La decisione si basa anche sui feedback degli utenti e sui risultati delle indagini di soddisfazione.

L'aeroporto migliore d'Europa è quello di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci che ottiene il riconoscimento per il nono anno consecutivo. Premiato anche lo scalo di Ciampino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

