L’addio e poi il sogno di ritornare il retroscena degli ultimi mesi vissuti dall’ex capitano del Napoli

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha trascorso gli ultimi mesi tra addii ufficiali e il desiderio di tornare a giocare per il club. Ha lasciato il Napoli dopo anni di carriera, vivendo momenti di grande popolarità e riconoscimenti. Durante questo periodo, ha parlato pubblicamente del suo sogno di riabbracciare la squadra che lo ha cresciuto e l’ha accompagnato in tutte le sue stagioni più importanti.

Lorenzo Insigne, talento indiscusso del calcio italiano, ha vissuto una carriera ricca di emozioni, soprattutto con il Napoli, club che lo ha visto crescere e affermarsi come uno dei simboli della squadra. Qualche anno fa, il calciatore ricevette una proposta di rinnovo contrattuale con un ingaggio di 3.5 milioni di euro netti a stagione. Nonostante l’offerta rappresentasse una conferma della sua centralità nel nuovo corso, secondo le indiscrezioni del web, Insigne decise di rifiutarla, ritenendo insufficienti le condizioni economiche rispetto alle sue ambizioni professionali. Successivamente, nel 2022, Insigne si trasferì al Toronto, firmando un contratto con un ingaggio annuo considerevole che lo rese uno dei giocatori più pagati della Major League Soccer. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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