Il Napoli ha annunciato la data di rientro del capitano, dopo che sabato scorso McTominay e De Bruyne sono entrati nel secondo tempo e hanno avuto un ruolo importante durante la partita. La squadra si prepara a riaccogliere il giocatore, che tornerà in campo presto. La società ha comunicato ufficialmente i dettagli del suo ritorno.

Sabato scorso si sono visti due rientri fondamentali in casa Napoli: McTominay e De Bruyne, entrati nel secondo tempo, hanno subito fatto la differenza. Venerdì potrebbe tornare anche Stanislav Lobotoka ma non il capitano. Giovanni Di Lorenzo spinge per tornare in campo, ma bisognerà attendere ancora un pò: rientra contro il Milan? Napoli, sprint Di Lorenzo: svelata la data del rientro. La stagione del Napoli è stata falcidiata alla quantità enorme di infortuni. La situazione, ora, va migliorando pian piano e il capitano Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere uno dei prossimi a rientrare sul rettangolo verde. Nella gara di venerdì forse si rivedrà Lobotka, ma sicuramente non sarà presente il terzino azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, fissata la data per il rientro di Di Lorenzo! Gli ultimi aggiornamenti sul capitano

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