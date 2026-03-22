Fischi a Salvini traditore e a Monti venduto ma anche a La Russa | scene dal funerale di Bossi a Pontida

Durante il funerale di Bossi a Pontida, i presenti hanno salutato il defunto e incoronato Giorgetti, mentre sono stati rivolti fischi a Salvini, definito “traditore”, e a Monti, chiamato “il venduto”. Anche La Russa è stato oggetto di contestazioni. La scena si è svolta nel contesto della cerimonia, con i partecipanti che hanno espresso il loro dissenso con i fischi e i cori.

Da Pontida. Salutano Bossi, incoronano Giorgetti. A Pontida si saluta il capo, ma si fischia Salvini, “traditore”, Mario Monti che è “il venduto”. È il raduno di un mondo che non esiste più. Pensionati, baffoni, trattori, quote latte. Arrivano Marcello Dell’utri vestito di nero, con il cappottone, il bastone, e Fedele Confalonieri. È un funerale di paese, 400 Posti a sedere in abbazia, la vecchia Seconda repubblica, le penne degli alpini, le cornamuse. Pontida per una domenica si è ingiallita. Portano al collo i fazzolettoni verdi. Calderoli gli occhiali neri. Marco Reguzzoni accoglie gli antichi amici. Torna Flavio Tosi che poteva essere tutto e poi . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fischi a Salvini "traditore" e a Monti "venduto" (ma anche a La Russa): scene dal funerale di Bossi a Pontida Articoli correlati La premier Meloni, La Russa, Salvini e Tajani ai funerali di Bossi a PontidaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà ai funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega venuto a mancare lo scorso 19 marzo. Leggi anche: Per Bossi 'funerale di popolo' domenica a Pontida